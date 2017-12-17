阿米塔赢得击剑青年世界杯金牌

（早报讯）新加坡时间今天上午，我国击剑小将阿米塔在古巴首都哈瓦那赢得击剑青年世界杯女子花剑金牌。这是新加坡在青年世界杯赛中首次夺金。阿米塔在12月15日刚刚度过了她17岁的生日，这枚金牌无疑是她最好的生日礼物。

由于今年在各项赛事的出色发挥，阿米塔的年终世界青年排名预计将跻身前五，这是新加坡运动员在击剑运动中的最高排名。

阿米塔今天受访时说：“这场胜利2017年赛季画上圆满句点。我凭借世界青年赛一枚铜牌开启这个赛季，最终用一枚金牌庆祝自己的17岁生日，让我无比开心。哈瓦那真是个迷人的地方，能在这里与来自世界各地的击剑好手相聚，然后在生日后一天夺冠，赢得青年世界杯金牌，这对我和与我并肩作战的教练比斯多夫来说，是非常棒的礼物。这将激励我继续努力，再创更重大的里程碑。我明年将专注于亚洲青年锦标赛，希望到时能争取获得亚洲运动会参赛资格。”

阿米塔的德国籍教练比斯多夫说：“阿米塔这一整年的表现都远超预期，在哈瓦那夺金，让她得以迎来一个非常棒的赛季。身为她的教练，我为她的成就感到自豪，也从未质疑她的纪律，以及对击剑运动所投入的专注。阿米塔深知这将是一条漫长的旅程，但她将致力于勇往直前。阿米塔才刚17岁，我们明年将继续专注于青年赛事，尤其是2月在迪拜举行的亚洲青年赛。重要的是，阿米塔已证明了新加坡击剑选手能够在世界级舞台上夺冠。”

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