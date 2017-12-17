裕廊西新巴刹设计出炉

目前兴建中的裕廊西新巴刹设计今天正式对外公布，取代去年遭大火吞噬的旧巴刹。

这栋两层楼高的综合楼将容纳巴刹、咖啡店和活跃乐龄中心，为居民带来一站式便利。

裕廊集选区基层组织顾问洪维能今早在社区活动上公开新巴刹的设计。这栋两层楼高的综合楼将命名为裕廊中广场（Jurong Central Plaza），一楼设巴刹和咖啡店，二楼则新增设活跃乐龄中心（Active Aging Hub）。

这栋综合楼将融入更宽敞和亲年长者的设计，例如摊位之间空间更宽敞、改善通风系统，以及采用防滑地砖等。

洪维能说：“我们希望让被烧毁的巴刹浴火重生，转换成为一个崭新的两层楼建筑……让它成为裕廊西邻里的景点之一。”

裕廊西41街第493座巴刹去年10月遭人纵火，烧毁一个巴刹和影响两个咖啡店，导致50多个摊位被迫暂停营业。

取代巴刹的裕廊中广场耗资6200万元兴建，今年中开始动工，预计明年12月底竣工。

此外，裕廊西41街邻里中心也完成了“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）计划，经过翻新后增设凉亭、社区桌椅、脚踏车停放处等，为居民带来更多便利。

为庆祝翻新计划完成，裕廊西多个商家今天以一毛钱售卖多种食品，包括鸡蛋、苹果、芒果、黄梨、木瓜、包菜、番茄和日本菇。

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