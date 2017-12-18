N水准成绩放榜 合格升中五考生比率达76.6%

N水准会考成绩今天放榜，今年符合资格升上中五的考生比率达76.6％，比去年的75.2%略高，也是九年来最高的升学率。

全国共有9983名普通（学术）源流学生参加会考，99.4％获颁普通（学术）证书；其中76.6％能升上中五。

普通（学术）课程考生要升上中五，英文和数学分别不能差过5分的标准，另加上最佳三科，总分不能超过19分。

今年有38.1％的普通（学术）源流学生报考O水准科目，考生的N水准会考成绩和学校毕业预考的O水准科目成绩，若符合升学评估标准，同样可升上中五。

共有4793名普通（工艺）源流考生参加会考，96.6％获颁普通（工艺）证书。

我国第二所专录取普通（工艺）源流学生的云锦中学（Spectra Secondary）今年送别首届毕业生，98.5％获颁普通（工艺）证书，所有获选预先报读工艺教育学院的毕业生都能修读所选课程。

此外，首批在科目编班计划（subject-based banding）下选修程度较高科目的普通（工艺）学生今天毕业。其中，有超过半数选修普通（学术）程度的英文、母语、数学或科学当中的至少一个科目。这些学生的整体表现和普通（学术）源流学生的表现相差不远。

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