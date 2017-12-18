樟宜机场今年乘客量破6000万人次 创历来新高

樟宜机场今年的乘客量破6000万人次，创下历来新高。

今年第6000万名乘客来自酷航TR7班机，该趟航班下午约3时12分从澳大利亚黄金海岸飞抵樟宜机场。

樟宜机场集团总裁李绍贤说，上述成绩对整个机场社群而言，是个“骄傲的一刻”。“2012年，（全年乘客量）达到5000万人次的里程碑。五年后，我们每年的客流量增加了20％，或1000万人次。”

他说：“通过第四搭客大厦和其他发展项目，如扩展第一搭客大厦、樟宜东项目和在实里达机场建设新搭客大厦等，我们将确保国内机场继续有足够的能力，应付区域未来几十年的航空旅游需求，长期下来，为新加坡经济做出贡献。”

李绍贤也感谢航空公司给予樟宜机场的支持，并表示会继续和他们扩大在新加坡的业务和营运。

根据该集团提供的数据，樟宜机场过去每年的乘客量稳步增加，从1994年的约2000万人次增加至2004年的3000万人次，2010年达至4000万人次，2012年进一步增加至5000万人次，去年也创下5870万人次的纪录。

另外，樟宜机场上个月接待的乘客达517万人次，比去年同期增加8.1％。航班起降数量则同比增加4.8％，达3万1140趟次。

所有区域的客流量都增加了至少6％，首20个旅客来源国中，有不少也取得双位数增长，包括中国、缅甸、美国和英国等。

上月的货运量也同比增加10.7％，达19万1680公吨。

为庆祝机场今年的乘客量破6000万人次，樟宜机场集团为TR7的乘客准备了自助餐及礼袋，六名幸运儿也有机会玩游戏，赢取丰厚礼品，当中包括苹果和意大利奢华品牌葆蝶家（Bottega Veneta）等商品。

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