四个反对党 结盟谈判正式破局

在上届全国大选中得票率最低的四个反对党因“无法化解的分歧”，结盟谈判正式破局。

人民行动党在2015年大选中得票率反弹近10个百分点、以69.86％的得票率蝉联执政。八个参选的反对党得票率皆受挫，其中四个表现最差的政党——国民团结党、人民力量党、国人为先党和革新党在选后一周内会面，探讨结盟甚至合并的可能，以期集合各党资源，更好地为来届选举备战。

但这些政党的领导人近日向《联合早报》透露，时隔两年，经过几轮协商，结盟计划依旧毫无进展，也谈不下去，形同破局。

当初主催结盟的人民力量党秘书长吴明盛说，他认为势力较弱的小党不合作就难有作为，所以他不介意屈就于他人之下。无奈经过两年磨合，仍有政党因不愿放弃创党人的遗产（legacy）而无意妥协。

国人为先党秘书长陈如斯受访时则表明，该党倡议的是合并，但其他政党不同意就很难谈下去。

虽同样表示愿意继续就结盟商谈，但革新党主席朱来成也指出，若无法化解分歧，协商过程可能需要更长的时间，有待更详尽仔细的规划。

团结党则声明自己从未正式参与有关结盟的讨论。团结党新任秘书长黄俊宏说：“合并是可能选项，但它必须能符合我党目的，也就是确保能被选入国会，照顾人民的福利。倘若无法达到这个目的，各党各自前进还是比较理想的。”

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