（早报讯） 美国股市周一隔夜创出纪录收盘高位，这是因为共和党税改议案朝最终通过又迈进了一步，企业税可能下调的乐观情绪增强。道琼斯工商指数闭市上扬0.57％至24792.20点、标准普尔500指数上升0.54％至2690.16、纳斯达克指数攀升0.84％至6994.76点。

本地股市连续第三个交易日表现疲弱，海指昨天闭市报3414.82点，略微下滑0.06％或2.12点。。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1.城市发展（CDL）执行主席郭令明昨天晚上致函给千禧国敦国际酒店（Millennium & Copthorne Hotels）股东，呼吁他们接受已调高的每股6.20英镑（约11.20新元）的收购价。

城市发展是在约一个多星期前把千禧国敦国际酒店的收购价，从5.525英镑调高至每股6英镑，并把特别股息提高至0.20英镑。这意味着它的总收购价是每股6.20英镑。

城市发展目前掌控在伦敦上市的千禧国敦国际酒店的约65.2％股权。它在今年10月表示，有意以每股5.525英镑，全面收购它未持有的其余股权，以把千禧国敦国际酒店私有化；这个收购价遭股东批评太低。

在昨天的信中，郭令明表示，如果千禧国敦国际酒店股东不接受这个收购价，集团必须解决酒店业当前挑战，而所有股东将得共同承担开支成本，让千禧国敦国际酒店可提升至竞争者的水平。

2.珍宝餐饮集团（Jumbo Group）独资子公司Jumbo Group of Restaurants跟台湾和兴餐饮股份公司签订特许经营协议，让后者在台湾设立与经营珍宝海鲜馆。

在合约下，和兴将开设八家海鲜馆，当中第一家已在本月16日开业。协议为期10年，并可能另再续约10年。

3.吉宝企业（Keppel Corp）子公司吉宝置业（Keppel Land）在越南胡志明市买下两幅黄金地段，以发展有地私宅与公寓，总发展费预计2亿9700万美元（4亿零700万新元）。

该公司昨天发文告，表示已签署了买卖协议。第一幅地段位于胡志明市的西贡南，吉宝置业计划发展220个有地住宅与1029个单位的公寓项目，总楼面面积分别是3万6110平方米（38万8688平方英尺）与14万1540平方米（152万3537平方英尺）。

4.“股票大王”林荣福把所持有的康生医疗业务，注入其掌控的上市公司杰俐（Rowsley），交易价值16亿元。上市公司也计划改名为康生医疗集团（Thomson Medical Group）。

杰俐昨天上午宣布，集团和持有康生医疗股权的林荣福签订了具约束力的协议，收购康生医疗私人有限公司的全部股权，以及马来西亚上市的TMC生命科学（TMC Life Sciences）的70.36％股权，转型成为医疗保健业者。

5.Swiber控股收购澳大利亚电力公司Interlink Power & Energy Holdings的独家谈判期限已于本月15日截止。双方同意不延期，并在附属合同协议中删除原先与独家谈判有关的条款。Swiber控股强调，收购献议仍持续。Swiber控股目前停牌。

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