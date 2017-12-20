泄露机密资料给《海峡时报》记者 建屋局产业经理被罚款2000元

25岁建屋发展局产业经理因泄露机密资料给《海峡时报》记者，触犯官方机密法令，今早认罪后被判罚款2000元。

目前已被暂停职务的被告黄汉源（Ng Han Yuan，25岁）于今年5月31日到7月16日间，在未经授权的情况下，把关于建屋局“简化转售交易”计划的资料资料泄露给《海峡时报》记者戴嘉玲（Tai Jia Ling Janice）。

案情显示，被告今年3月认识戴嘉玲，之后成为朋友并定期出门。

在一次庆祝被告生日的聚餐上，被告喝了几杯酒后，向戴嘉玲透露了机密资料，但他有告诉戴嘉玲不可报道这些资料。

建屋局过后接获《海峡时报》记者询问有关这项计划的详情，但因当时有关计划未对外公开，因此当局怀疑资料外泄，并于今年7月27日报警。

警方调查显示，戴嘉玲在取得机密资料，也向多名人士询问更多相关详情。

戴嘉玲日前已接获警方的严厉警告。

建屋局日前回答媒体询问时表示，当局严厉看待非法泄露资料的事件，并会根据司法程序的结果，对黄汉源采取适当的纪律行动。

《海峡时报》总编辑：全力支持记者报道新闻

针对这起案件，《海峡时报》总编辑兼报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑华仁·费南德斯说：“这是媒体业困难的一天。”

他说：“官方机密法是涉及面非常广的一条法令，它涵盖了所有政府相关的信息。喜欢与否，我们记者需要游走于这个困难的地域，我们全力支持所有记者为了报道所做的工作。”

他也对相关记者给予支持，并共同为这起事件承担责任。他说：“身为记者，我们了解国家的法令，也在符合法律的范围内工作。”

他重申《海峡时报》会满足读者的需要，继续提供优质的新闻。

（部分人名译音）

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