警方提醒公众佳节期间提高警惕预防罪案

警方提醒公众在圣诞节期间，在公共场所提高警惕以预防罪案和非礼事件，警方也会在热门地段加强监管和巡逻。

圣诞节即将到来，警方今早发出文告，表示在平安夜和圣诞节当天，预计在乌节路、克拉码头和滨海湾花园都会人潮汹涌。

为了确保公众安全，警方将会调配警察、辅警和保安人员到有关地点控制人群（Crowd Control）。此外，保卫指挥处（Protective Security Command）、反恐紧急应对部队（Emergency Response Team）和特别行动指挥处（Special Operations Command）也会派员进行巡逻。

警方呼吁公众配合警方人员的工作，包括被要求检查个人物品时给予合作。

除了警方的部署，公众也扮演着很重要的角色，警方呼吁大家必须时时刻刻看管好个人物品、对陌生人保持警惕、和朋友或一群人一起行动、避开不规矩的人群、以及在需要紧急援助时通知现场警员或拨打999报警。

与此同时，警方也提醒公众对有可能造成非礼的人或情况保持警惕，同时也要为他人着想，别做出会打扰或危害他人安全的行为。

移民与关卡局今早也发文告表示，年关将至，当局将在年底佳节期间，加强我国海陆空关卡的安全检查和巡逻。

当局表示，国人与旅客通关卡的时间将会延长，旅客应就此调整旅游计划。

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