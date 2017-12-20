交警今午起至明早展开大规模酒驾取缔行动

交警今天下午4时开始，在全岛多个地区展开酒驾取缔行动，不仅在娱乐场所附近，也在邻里社区内出动大批警力巡逻。这个行动将彻夜举行，预计于凌晨或者明天早上结束。

这是交警首次邀请媒体参加在白天举行的酒驾取缔行动，除了为了破除民众对于警方只会在夜晚举行取缔行动的刻板印象，也要提醒民众，警方不单只是通过设置路障取缔酒驾, 检查范围也不止在娱乐场所附近。

交通警局行动与训练主任贺远达警监受访时表示，交警想借此机会提醒公众，酒驾是严重罪行，不仅对司机，也对其他公路使用者构成危险。

“无论我们做出多少警告，即便定时展开无数次的取缔行动，有些驾驶者仍然坚持酒驾。我们想要提醒公众，除了路障检测，驾驶者在路上也会被警员拦截检测。坚持酒驾的驾驶者，将会面对严厉的法律制裁。”

根据警方提供的最新数据显示，从今年1月至9月，本地一共发生了70起因司机酒驾而酿成的车祸，比去年同时期的111起相比，减少了约37%起。其中，致命车祸占了7起，比起去年同期的5起，增加了2起。

因酒驾意外而死亡的人数从去年的5人增加到今年同期的8人，不过，受伤人数则从去年同时期的160人，减少到今年的88人（约减45%），使到整体的伤亡人数从165人减少到96人（约减42%）。

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