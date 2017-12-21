大部分新车的减排税务回扣将减少

（早报讯）从下月起，市面上的大部分新车在新减排税务计划下所享有的回扣额将减少，有些车款还得额外支付附加费，预料车价将水涨船高。

陆路交通管理局和国家环境局今天上午发布联合文告提醒，新的车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）将在下个月1日起生效，取代现有的车辆排碳量税务计划（Carbon Emissions-based Vehicle Scheme，简称CEVS）。

根据这项要求更严格的减排税务计划，许多原本享有税务回扣的畅销车款以后将“降级”，不但再也无法享有回扣或回扣额减少，买家还得额外支付附加费。

例如：标榜为最环保的丰田普锐斯（Toyota Prius）混合动力汽车（1.8公升），目前原本享有最高3万元税务回扣，以后将降至中等水平（neutral）等级，不再享有任何回扣。

韩国现代Elantra（1.6公升）轿车，也从现有的中等水平降到C1等级，买家得支付额外1万元附加费。

许多原本享有5000元回扣的畅销车，包括本田Honda HRV（1.5公升）、Mazda3、日产Qashqai（1.2公升）、丰田Corolla Altis等，买家以后也不再享有任何回扣。

文告也说，所有在明年1月1日至6月30日注册的车辆，在决定回扣或附加费时，将暂时无需看微细颗粒（Particulate Matter，简称PM）排放量。这是为了让车商有更多时间呈交微细颗粒排放数据。

另外，为协助公众在买车时做出知情决定，当局也推出新的车辆减排标签，取代现有的油耗标签。

从下月起，所有在陈列室展示销售的新车都须贴上新标签，上面将列明五种污染物质的排放量，以及车款属哪个回扣或附加费等级，还有车子的耗油量。

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