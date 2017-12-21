自杀不成酿爆炸案 私召车司机今早认罪

私召车司机买了四罐丁烷气，计划在车内吸气体自杀，岂料他最后关头决定抽烟，结果点燃气体导致汽车爆炸，烧伤自己和毁坏附近八辆车子。

被告索里亚诺（Dwight T Soriano，32岁）面对19项控状，包括一项鲁莽行为危害他人安全、两项鲁莽使用易燃物品、两项恶作剧及14项欺骗控状。

被告今早在国家法院认罪，控方要求判被告至少判监两年，法官把案件展至明年1月5日下判。

《联合早报》日前报道，今年4月26日傍晚时分，武吉巴督24街第290H座组屋的多层停车场发生一起汽车爆炸案。

当时在车内的被告受伤后，被送往国大医院接受治疗，之后被控上法庭。

根据案情，当私召车司机为生的被告因在金钱与感情上遭遇挫折，看不开而萌起自杀念头，并开始搜索关于吸气体自杀的资料。

案发当天早上，被告买了一罐丁烷气（butane gas canister），回到车上后就把罐子里的气体释放到车内。过了一会儿，他感觉不到气体的效用，于是决定多买三罐丁烷气。

被告接着在行驶于泛岛快速公路时，多释放两罐气体，在回到案发停车场已开始感觉晕眩。

在停好车子后，被告心血来潮，决定抽人生中的最后一口烟。他拿出打火机点燃香烟，结果这一点就点燃了车内的易燃气体，汽车马上爆炸。

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