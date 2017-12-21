指13家鲜鸡经销商操纵价格 竞争局给商家六周解释

新加坡竞争局指13家鲜鸡经销商串通操纵价格，并协议不要相互争抢客户，去年3月向它们发出违规裁定提案。在商家作出口头和书面陈情期间，当局又掌握了它们涉及有关“事实和供认”的新证据，今天另发“补充违规裁定提案”（SPID：Supplementary Proposed Infringement Decision）。

竞争局发文告说，SPID是给予商家机会解释当局掌握的新证据。它们必须在六周内提出陈情，竞争局考虑了陈情、资料和证据后，最终才裁定它们是否违规。

违规者将被当局罚款，最高罚款额是公司营业额的10％，为期最长三年。

根据竞争法，商家不应通过任何协议或安排，防止、限制或扭曲竞争，而是应独立作出决策来应对市场竞争。

资料显示，涉嫌操纵市场的13家业者，每年向本地市场供应的鲜鸡占市场总量的九成，销售额达五亿元。数据显示，仅在2014年，本地宰杀和分销的活鸡约有4600万只。

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