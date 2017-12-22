总统专车停双黄线引热议 陆交局发声明回复

互联网日前出现一张引发人们议论的照片，一辆看似总统的专车因停放在画有双黄线的道路上被开罚单。

照片中有一辆车牌为“SEP 1”的轿车，车前站着一名相信是陆路交通管理局的执法人员，以及一名看似保安人员、身穿粉红色上衣、胸前挂着证件的男子。

据《联合早报》之前报道，总统专车的车牌是“SEP 1”。SEP是 “Singapore Elected President” （新加坡民选总统）的缩写。

这名相信是执法人员的制服男子，手握一台电子设备，看起来像在开罚单，因为总统专车当时正停放在画有双黄线的道路上。

陆路交通管理局与警察部队发出联合声明回复《联合早报》询问时表示，陆交局执法人员12月20日下午4时15分在布连拾街（Prinsep Street）发现两辆车子停放在双黄线上。

执法人员上前要求车子移开，这是有关当局处理在双黄线停车的一贯做法。

轿车司机告诉执法人员他当时在等候正要离开那里的总统。在对话过程中，总统抵达现场，而司机过后也把车子开走。

当局并没有开出任何罚单。

在当时的情况，由于附近地点没有路旁停车位让车队在紧急情况下可以立即赶到现场，因此警察保安局指挥官做出在路旁等待总统的决定。警方已就此事件与陆交局进行检讨。

当局也已提醒负责保护总统个人安全的警察保安局人员根据交通规则停车。

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