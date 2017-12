环境局9时20分发出雷阵雨警告,本地北部、东部、中部在晚上9时40分至10时40分将下雷阵雨。

公用事业局表示,大雨可能导致一些地方出现突发性积水。

