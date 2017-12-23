吉宝岸外与海事涉贿赂 付超过4.22亿美元刑事罚款

吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）与其美国子公司涉贿赂罪，同意向美国、巴西和新加坡当局支付超过4.22亿美元（约5.67亿新元）的刑事罚款。

总检察署与贪污调查局今早发出联合声明，指有关当局在一项调查中发现吉宝岸外与海事在2001年至2014年，为了赢得巴西国有企业巴西国家石油公司（Petroleo Brasileiro SA）和其他相关公司的合同，向该公司官员进行贿赂。

为了隐瞒贿赂，吉宝岸外与海事以合法咨询协议的名义，向中间人支付这笔佣金。中间人之后把钱转交给巴西国家石油公司等官员，让他们从中受利。

涉触犯贿赂罪，总检察署与贪污调查局今日向吉宝岸外与海事发出“有条件警告”。

根据美国司法部所领导的决议，该部向新加坡和巴西商讨后决定让吉宝岸外与海事与美国司法部达成一项延缓起诉协议（Deferred Prosecution Agreement）。

在延缓起诉协议下，吉宝岸外与海事必须向美国、巴西和新加坡支付4.22亿美元 （约5.67亿新元）的刑事罚款。

吉宝企业（Keppel Corp）今早证实，吉宝岸外与海事已为公司于巴西代理Zwi Skornicki的贿赂案，与美国、巴西和新加坡司法当局达成一项全面协议。

吉宝企业董事长李文献医生表示，诚信是吉宝的核心价值观之一。“我们不会容忍生意上任何非法活动。”

他说，公司对集团岸外与海事2001年至2014年于巴西的行为感到“遗憾和深感失望”。

李文献还说，像吉宝这样的国际公司在法律和道德上，都必须在国际法律和法规上依法行事。公司也不会宽恕或容忍代理进行非法贿赂。

“自从指控浮现，我们已迅速采取更严格的控制措施，并在集团嵌入最佳的指导原则，确保这类不可接受的行为不会重复。”

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