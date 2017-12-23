新加坡知识产权局 驳回Ralph Lauren的反对商标申请

美国著名时尚品牌Ralph Lauren反对英国顶级马球俱乐部以球员在马背上挥杆打球这个经典图像为商标，但新加坡知识产权局裁定Ralph Lauren反对无效。

成立于1985年的Royal County of Berkshire Polo Club（简称俱乐部）位于英国东南部的伯克郡，会员包括贵族名流，英国查尔斯王子是俱乐部的荣誉终身会员。除了马球运动以外，俱乐部也跨足时尚界，售卖服饰、包包和饰品等。

俱乐部于2011年10月在我国注册商标，打着Ralph Lauren旗帜的The Polo/Lauren Company两年后向新加坡知识产权局申请，促请该局裁定俱乐部的商标无效。

Ralph Lauren指俱乐部商标上的马球员图像和“Polo”字样（马球的英文拼写）与它的商标过于相近，容易使消费者混淆。它指俱乐部的商标无论是在视觉、听觉或概念上都跟公司在1991年至2011年期间曾采用的三个商标非常像。

不过知识产权局认为，Ralph Lauren的收据、宣传材料和网页上几乎未曾单用“Polo”字样或马球员图像，多数时候都配上“Ralph Lauren”字样，有时甚至只有“Ralph Lauren”字样。因此裁定两者的商标并不相识，驳回Ralph Lauren申请。

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