德教太和观设自闭症中心 提升成人自闭症者生活素质

（早报讯）德教太和观专为青年与成年自闭症者设立旗下首家自闭症中心，让自闭症者在离校后继续掌握技能并提升生活素质。

德教太和观去年初和社会及家庭发展部合作筹划为16岁至55岁自闭症者设立自闭症中心。

今年初投入运作的太和观自闭症中心（芽笼巴鲁）共斥资10万元建成，最多可服务67名自闭症者，一般由新加坡协助残障者自立局（SG Enable）引介。建造费包括社会及家庭发展部的资助。

中心收费分三个级别，每月介于400至2200元（视津贴数额而定），目前每天为20至25名自闭症者提供服务。

德教太和观主席李锦祥接受《联合早报》访问时说，有不少16至18岁的特需者从学校毕业后，因为遇到某些挑战或有所顾虑，无法继续升学，也找不到工作或在一个工作岗位上呆不久，所以一些自闭症障碍（Autism Spectrum Disorder）者只能一直待在家。

为了解决这样的情况，德教太和观设立了这个自闭症中心，希望透过打鼓、保龄球、网球、烘焙烹饪、美术、游泳等课程，让自闭症者掌握更多技能，过有意义的生活。

这个中心也训练自闭症者学习如何日常生活技能，例如学搭乘公共交通和买饭等。

李锦祥说：“当亲人能过有意义的生活，看护的心境也会比较正面，也能花时间在自己身上，有助于减缓看护自闭症者时面对的压力。”

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