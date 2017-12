SMRT今晚11时22分发推文证实,蔡厝港与兀兰之间的列车服务因为油池站发生信号故障造成的延误,已恢复运作,但运行时间仍需延长20分钟。到了晚上11时45分,SMRT再次发出推文确认,列车服务已恢复正常运行,原本提供的免费巴士接驳服务也已终止。

[NSL]UPDATE:Train services resumed. Pls expect add 20mins train travel time btwn#ChoaChuKangand#Woodlands. Free regular bus services are still available between#ChoaChuKangand#Woodlands.