民航局教育公众安全使用无人机

圣诞节收到无人机佳节礼物？新加坡民航局（CAAS）社交媒体教公众如何在安全及负责任的情况，让无人机“展翅高飞”。

《联合早报》日前报道，年底佳节将至，多数家长倾向购买玩具作为孩子的圣诞礼物，无人机更是热门选择。

民航局今天在面簿和推特发贴文，教育公众如何在安全及负责任的情况下，使用无人机。

贴文指出，鉴于新加坡繁忙空域和人口密集的城市环境，无人机必须在安全和负责任的方式进行。如果执行不当，无人机可能对航空和公共安全构成风险。

“我们希望使用者都可以负起了解和遵守规则责任，包括无人机的娱乐与研究用途。”

公众在使用无人机时，应该注意以下六项措施

1）了解无人机的属性，以及如何在安全的情况使用无人机

2）确保无人机可以在安全的情况下操控

3）在能见度高和天气良好的情况下使用无人机

4）确保操作无人机时，不要让它离开视线

5）确保无人机的传输设备符合资讯通信发展管理局的规定

想了解更多使用无人机的条例和详情，公众可游览民航局网站：https://www.caas.gov.sg/public-passengers/unmanned-aircraft-systems

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