尖峰时段前的地铁车资 本周五下调

（早报讯）平日早上尖峰时段之前的地铁车资将于本星期五下调多达五角钱，一些乘客为此决定提早出门上班以享受折扣，同时避开尖峰时段人潮，但也有乘客不为所动。

公共交通理事会早前宣布，从本月29日起，平日（公共假日除外）早上7时45分之前，在任何地铁站和轻轨站入闸的乘客所支付的车资将下调多达五角钱。

这是为了进一步分散繁忙时段的乘车需求，该措施将在整个地铁网络的157个站实施，而不限于现有免费乘车计划所涵盖的市区18个指定地铁站。

其他时段搭地铁的车资则没有变动，所有优惠月票和乘车月票的价格也不变。

一些受访乘客表示，尖峰时段之前的地铁车资下调后有意提早出门上班，赶在早上7时45分之前到站入闸。

平日从中峇鲁站搭地铁到联邦站上班的陈家宜阝（30岁，人事部人员）指出，五角钱的折扣将能吸引她提早出门。她说：“除了能省钱及避开人潮，早到公司也可以先做运动，而且我的上班时间有灵活性，稍提早开工也可以早点下班。”

有一些乘客则表示，不会为了五角钱折扣而牺牲睡眠时间。

在大士一带工作的陈勇新（58岁，主管）在早上尖峰时段前的车资下调后，仍会选择约8时20分到女皇镇站搭地铁上班。“五角钱不算什么，对我来说没有吸引力，如果折扣可多达1元，那我可能还会考虑提早出门。”

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