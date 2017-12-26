海丰海洋创办人起诉PwC顾问服务所作报告有问题

凯利板挂牌岸外与海事服务公司海丰海洋的创办人，去年在特别股东大会要把时任董事兼总裁拉下马，却因股东临时决定要等一份报告引发的调查有结果，导致该决议没投票就休会。

海丰海洋（SBI Offshore）去年爆出内部失和，创办人、大股东陈武添（67岁）在9月的特别股东大会上，提议把时任执行董事兼总裁陈来同踢出董事部，改而委任另一股东许遵豪为董事。

马来西亚前首相马哈迪的长子米尔占（59岁）为主席的董事部则唱反调，建议股东对这两项决议投反对票。

不过，由于普华永道的顾问服务公司（PwC Advisory Services，简称PwC）刚出炉的报告引起出席股东关注，结果革除陈来同董事职位和委任许遵豪等决议都被搁置。

陈来同（61岁）已在今年8月不获续聘为总裁，也辞去执行董事职务。

然而，股东所聚焦的普华永道报告，如今成了陈武添起诉这家数一数二顾问公司的争议点。

陈武添通过维贾伊古玛（Vijay Kumar）律师，在今年3月入禀高庭起诉PwC，指辩方作上述报告时不够谨慎、不称职及不客观公正，导致他的商业名誉受损。

此外，海丰海洋股价在报告出炉后受不利消息影响下挫，使他的投资市值缩水。而且，他因决议被搁置，造成他失去对公司的影响力，进而不能稳定公司、为公司带进有利可图的生意。

PwC由汪炳坤律师代表否认指控。

陈武添于索偿书中称，他去年7月18日要求召开特别股东大会，提议由许遵豪取代陈来同为董事，公司审计委员会却在三天后委任PwC，研究海丰海洋在2008年左右和2015年分别购买和脱售，中国江阴耐波特海事设备股份有限公司（简称耐波特）35%股份的交易。

PwC的报告指出，海丰海洋收购耐波特股份的交易出现两个股权转移协议版本；立于2008年但没确切日期的那一份把交易价定为175万美元（现约236万新元），并由许遵豪代表公司的签名；2008年10月版本的交易价只有35万美元，陈武添和许遵豪代表公司签名。

此外，海丰海洋于前年脱售耐波特的股份转移协议也有两个版本；立于当年8月18日的版本显示交易价为350万美元，但另一个在同年12月8日签署的协议书则把交易价定为175万美元。

PwC在报告说，购买股份的两个协议书版本的交易价不同，若较高价的协议才是有效的，那么以较低价交易向中国税务局申报预扣税的海丰海洋，是否少报税、触犯中国税务法。倘若较低价的交易才是真实的，那么海丰海洋在2009年上市前的售股说明书中提到较高的交易价，是否违反了本地证券与期货法令。

至于海丰海洋脱售耐波特的交易，公司在2015年8月向新加坡交易所宣布以350万美元脱售股份，因此拒绝买方之后要求改以175万美元成交。PwC说，公司虽反对，陈武添却签下以较低价转售股份的协议书。

同样的，就海丰海洋脱售股份的交易，PwC提问是否存在少报中国税务或违反新加坡法律的问题。

海丰海洋已把PwC报告送去商业事务局报案。诉讼在审前会议阶段。

（部分人名译音）

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