新捷运为平安夜闹出的圣诞祝语笑话致歉

本地交通业者新捷运为平安夜在地铁站出现的圣诞祝语拼写有误道歉。

根据本地网民上传到社交媒体Reddit的照片，滨海市区线其中一个地铁站入口处的电子显示板出现了“Marry Christmas（与圣诞结婚）”的祝语。这张照片过后在网上广为流传，不少网民还嘲笑当局出错。有人说道：“如果圣诞要与我结婚”，另一人则表示，新捷运连在拼写文字上也出现故障。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时表示，他们为出现这样的拼写错误感到非常抱歉，并已作出修正。她说：“我们希望这不会影响乘客的节日情绪。我们想借此机会祝愿大家圣诞节快乐（Merry Christmas）。”

无巧不成书，马来西亚机场的圣诞祝语也在平安夜闹出笑话。

马来西亚机场的圣诞祝词直幅摆乌龙，拼错英语及写错文法，引起网民感叹：“谁还在乎英语？”

《东方日报》报道，有网民爆料称在马来西亚机场看见上述红色直幅，将“Merry Christmas”（圣诞快乐）错误拼成“Mary Christmas”（圣诞玛丽）；网民搞笑质问：“谁是玛丽？”

该红色直幅还搞错“Happy New Year”（新年快乐）的文法，在年份一字上画蛇添足多加“s”，写成“Happy New Years”；网民嘲讽：“要过多少次新年？”

也有网民认为，这显示没有人在乎英语，及政府机构的英文水平每况愈下。

对此，马来西亚机场证实，该直幅出现在吉兰丹州哥打峇鲁机场，机场已撤下错误的圣诞祝词直幅。机场公司也公开道歉，并祝贺大家圣诞快乐及新年快乐。



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