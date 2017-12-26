乌节路节礼日人潮不如圣诞周末

尽管不少商家会选在节礼日举行促销，刺激买气，但今年的节礼日促销活动似乎无法吸引人潮，选在节礼日到乌节路逛街的人似乎不比上周圣诞周末来的多。

和不少外国商家一样，本地有不少商家也会选择在今天，也就是12月26日的节礼日（Boxing Day）当天举行促销，刺激买气。

依据《联合早报》摄影记者在乌节路的观察，罗敏申麒麟大厦（Robinsons The Heeren）在柱子上张贴了折扣高达70%的海报，先得坊购物商场（Centrepoint）也仍张贴着圣诞节促销的海报。

通常都有习惯留意圣诞节前后促销的陈惠棋（36岁，公务员）就透露，她今午和未婚夫林国伟（39岁，摄影师）先到狮城大厦逛街，刚刚又到乌节路继续逛。

他们以50%折扣价在伊势丹（Isetan）购买了林国伟婚礼需用上的西装礼服和领结，省下了100多元。

陈惠棋说，今年的人潮似乎不比去年多，在排队时，也无需花很长时间就能结账。

不选择在网上购物的她说，自己比较喜欢到商场选购实体物品，因此还是会计划在节礼日出来购物。

除了乌节路上推出促销的实体店，服装品牌Uniqlo的新加坡区网站上也推出仅限于网上的节礼日促销、电器零售商Harvey Norman、高档服装集团Club 21等也都在网上宣传自家的促销。

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