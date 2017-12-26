狮城一家游美遇致命车祸 酿三死一伤 

狮城一家四口美国旅游酿悲剧，一家人乘坐的面包车与轿车迎面相撞，父母与另一孩子伤重身亡，仅剩19岁南大女生逃过死劫，与另五名伤者紧急送院。

这场车祸发生在亚利桑那州高速公路上，遇害的狮城家庭当时乘坐一辆现代轿车，在通往大峡谷与一辆面包车迎面相撞。车上的父母和其中一名孩子丧命，19岁女儿杨静慧是唯一幸存者，目前在美国一家医院留医。

亚利桑那州警方发言人向《联合早报》证实了这起事故。当局受询时表示，当地时间12月22日下午2时21分（新加坡时间12月23日清晨5时21分），一辆在亚利桑那64国道往北方向行驶的银色现代轿车不知何故越过路分界，与一辆迎面的绿色面包车相撞。

撞击力导致面包车失控偏移车道，撞进一个山沟。现代轿车之后则与另一辆轿车相撞。

发言人表示，现代轿车上的两名乘客和司机在车祸中当场丧命。另一名乘客则被紧急送到弗拉格斯塔夫医疗中心。这名幸存者相信是19岁女儿杨静慧。

另外，面包车司机也当场宣告死亡，车上的另四名乘客也被送往弗拉格斯塔夫医疗中心。

据《今日报》了解，杨静慧是南洋理工大学黄金辉传播与信息学院的大一生，目前情况稳定。

《海峡时报》报道，新加坡驻旧金山总领事馆正协助已飞往亚利桑那的家属们。（人名译音）

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