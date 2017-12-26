樟宜机场下月起停止登机广播服务

（早报讯）樟宜机场下月起全面终止呼叫乘客登机的广播服务，只有紧急事故、孩童走失和航班延误等重要信息才会透过广播系统通知乘客。随着新措施生效，响彻机场四个搭客大厦的广播量将减少一半，为乘客营造更宁静的机场环境。

樟宜机场集团今天宣布这项名为“宁静机场计划”的措施时指出，机场今年的乘客量首次突破6000万人次，乘客量未来几年也会继续呈上升趋势。随着航班与乘客数量增加，若按现有频率持续呼叫未登机乘客和发出最后登机（final call）广播，搭客大厦将变得越来越吵杂，航班延误和登机口变动等重要信息也可能淹没在大量的登机广播之中。

樟宜机场集团发言人说：“我们希望优先处理更重要的信息。”

目前，樟宜机场四个搭客大厦平均每五分钟就有一个广播。各大航空公司过去可无限次透过机场广播系统，呼叫尚未登机的乘客赶往登机口。2013年底，樟宜机场集团与航空公司合作减少登机广播数量，有的航空公司如今已停止呼叫个别乘客登机，只作最后登机广播，有的则限定每趟航班最多只能呼叫五名迟到乘客。

据了解，航空公司使用广播系统作登机广播时，樟宜机场并不向航空公司收取费用。发言人指出，2014年减少登机广播后，登机迟到的游客人数“没有明显影响”。“此外，航空公司也没有提出更多乘客错过班机的反馈。”

在国外，不少主要城市的机场也已停止呼叫乘客登机的广播。香港机场如今只在特别情况下呼叫个别乘客，比利时布鲁塞尔机场也已停止使用广播，只有发生紧急事故时才动用这个媒介通知所有乘客。

德国慕尼黑机场则是以显示航班信息的自助服务柜台取代广播系统。乘客可使用视讯功能向机场客服人员提出问题，服务柜台也可以打印乘客所需的航班信息。

樟宜机场集团指出，各大航空公司已接获停止登机广播的消息，机场也呼吁航空公司提醒乘客准时办理登机手续和前往登机口。此外，樟宜机场网站、iChangi手机应用程序和航班信息显示屏也会公布下月起终止登机广播服务的信息。

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