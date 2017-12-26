地铁下月调整周末运行时间 机场乘客得搭接驳巴士

（早报讯）地铁东西线东部10个地铁站在下个月最后两个星期天全天关闭期间，陆路交通管理局和业者将调派多达300辆巴士，为受影响乘客包括往来樟宜机场站的游客提供接驳巴士服务。

陆交局巴士条例署长陈玉华接受《联合早报》访问时说，当局在为东部地铁站周末缩短运行时间或停运期间，规划接驳巴士服务时，其中一个挑战是避免影响樟宜机场乘客的正常流动。

她说：“樟宜机场接待大量外国游客，他们对本地的接驳巴士不熟悉，又提着行李箱，须引导他们搭乘接驳巴士，避免影响机场的客流量流动。”

她透露，陆交局与樟宜机场集团讨论后，决定在第三搭客大厦（简称T3）离境登机厅靠近第八大门（Gate 8）的地方，设接驳巴士等候区，让有意使用接驳巴士往来博览站转搭滨海市区线的乘客到此上下车。

为争取更多时间进行地铁维修与更新工程，以及测试新的列车信号系统，SMRT早前宣布，在下个月的四个星期五和周末，东西线的巴耶利峇站至巴西立站，及博览站和樟宜机场站的双向列车运作时间将缩短。

这10个地铁站星期五和六会提前在晚上11时关闭，隔天上午延迟至8时发车。最后两个星期天则全天停运。

除了往来博览站和T3之间，SMRT提供的另一条接驳巴士路线则是往返阿裕尼站和巴西立站之间。

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