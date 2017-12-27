国家文物局愿与发展商讨论保留潘受的“豪山邨”题字

国家文物局对发展商想要保留潘受的“豪山邨”题字的决定表达支持，并愿意提供咨询及进行讨论。

《联合早报》在本月中报道，豪山邨公寓（Sun Rosier）集体出售后，有居民希望可以保留本地已故书法家潘受当年为公寓所题的“豪山邨”三个字，认为此字具有文化与历史价值，弃之可惜。

国家文物局在回复本报询问时，对发展商想要保留潘受之字的立场抱着乐观其成的态度，表示会以开放态度与对方讨论，并提供专业意见。

国家文物局发言人说：“对于豪山邨公寓外墙的题字，我们明白发展商已经表示他们会尝试保留。如果发展商有需要，国家文物局可以和发展商讨论并给予建议。”

该局表示，潘受是新加坡艺术与文化遗产史上很重要的人物，因此当局已确保在国家收藏列表里，完整呈现潘受的作品，目前在国家画廊里保存的15副潘受作品是例常展览品。

不过，日前有一名书画交易经纪何劭斌致函《联合早报》言论版，表示大师的作品不是那么遥不可及的，要收藏并不是很困难的事。

他今早接受访问时解释：“可以理解老一辈居民对中华文化有特别的感情，如果这起风波可以提升大家珍惜书法艺术的意识也是不错，但这公寓外墙的题字其实并不具有收藏价值。”

他说，豪山邨公寓外墙上的题字是从书法原件描出来后，加工制作的字，可以大量复制，如果文物局进行收藏，那其实是浪费国家资源和成本。

他说：“潘受先生一辈子可能写了一万多件书法，该局若要收藏可以选择更有收藏价值的真迹，而不是这几个字，因为收藏和保留其实也需要成本的。”

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