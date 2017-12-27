网联宽频信托服务不达标 被罚15万元

（早报讯）本地唯一的光纤网络供应商网联宽频信托，尽管服务素质有所改善，但仍因不达标而第六度被罚款，罚款金额达15万元。

今年7月挂牌的网联宽频信托（Netlink NBN Trust，简称NLT），原由新加坡电信公司（Singtel）持100％股权，但新电信在NLT上市前已按规定把股权减少到低于25％。新电信当时脱售75.2％股权。NLT在上市前为Netlink Trust。

资讯通信媒体发展局星期三在闭市后发文告宣布，对Netlink Trust在住宅和非住宅服务两方面，给予15万元罚款的处分。

在去年7月至今年6月的评估期当中，Netlink Trust在三个工作日内或在用户要求启动的日期完成的每月订单，占总数的91.54％至94.83％，达不到当局至少98％的要求，但资媒局在文告中提到，Netlink Trust在这方面的表现已有改善。

在七个工作日或在用户要求启动的日期加四个工作日内完成的订单，占总数的92.75％至96.14％。不过当局规定，公司一定要这个期限内完成所有订单。

当局因此裁定Netlink Trust须缴付10万元罚款。

在非住宅服务上，Netlink Trust于去年1月至今年3月间，原应在接到订单后的四周内或在用户要求启动的日期，完成至少80％的订单。不过公司每月只完成72.06％至97.54％的订单。

当局的另一项要求是要NLT在八周内，或在用户要求启动的日期后的四周内完成所有订单，但公司每月只完成88.74％至99.80％的订单。

因此当局针对非住宅服务的不足，开罚5万元。

网联宽频信托总裁唐耀兴针对罚款处分回应说，该公司认真看待其服务素质达标与否，并已采取措施改善服务标准。该公司也感谢所有用户在该公司继续改善服务之际的包容和谅解。

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