最新调查：教育背景和住房类型成为社会断层线

一项最新调查结果显示，教育背景和住房类型已成为社会断层线，“名校生”和“非名校生”倾向留在自己的小圈子中，居住私宅者也较少同居住组屋者存在亲密关系，阶级分界愈发固化。

这项由新加坡国立大学李光耀公共政策学院政策研究展开的调查，是在去年1月至今年10月间进行。

研究团队对3000名国人展开抽样调查，受访者须回答有关其社交网络的一系列问题，如“你会跟谁讨论重要的事情”、“你需要借钱时会找谁”等，并提供一个确切名字。

依据所提供的名字，受访者还得进一步回答有关这个人的详细问题，如性别、年龄、种族、宗教，甚至是居住的房屋类型，以及“你是否认为这个人就读过精英学校”。

调查结果显示，每名受访者平均有5.8个关系亲密的亲友。

研究团队也分析受访者的社交网络多样性，以了解被受访者视为关系亲密的亲友，是否与他们同属一个社群。

数据分析显示，国人社交网络的性别与年龄多样性，评级为“高”，即与受访者关系亲密的亲友当中，很容易找出不同性别和年龄的人。

至于社交网络的种族、宗教和国籍多样性，国人也表现不俗，评级为“中”。

唯一令人担忧的是，国人似乎较难跨越教育背景和住房类型差异所造成的社会分化。

例如，当受访者被划分为“居住私宅者”和“居住组屋者”两个组别时，研究团队发现，有至少一半的受访者只跟与自己同组别的人存在亲密关系。

换句话说，一个居住在政府组屋的人，与他关系亲密的亲友，可能没有一个人是居住在私宅的。

同样的情况也发生在“名校生”和“非名校生”之间。但研究团队强调，问卷并没有指明哪些学校是精英学校，而是交由受访者自行判断。

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