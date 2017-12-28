撞交警玛莎拉蒂司机被加控15罪

涉嫌撞伤交警的玛莎拉蒂跑车司机今早加控15条罪，当中多数是违反交通法令罪，包括鲁莽行为撞伤交警等。他一共面对多达23项控状，未来不排除再加控。

11月17日晚约9时18分，被告李成言（34岁）被指在勿洛水池路没系安全带开跑车，被交警拦截时竟猛踩油门撞人，把交警拖行约100米后，在九公里外弃车逃，并躲进朋友家，过后被逮捕。

隔天早上，被告在国家法院面对一项鲁莽行为导致他人重伤的指控。

不过，今年7月，被告其实已曾因偷改装跑车排气系统被判罚款、吊销驾照九个月，跑车也被扣留三个月。因此，11月24日，他被加控一条控状，指他在驾照吊销期间开车。

12月1日，他另外被加控六项发短信骚扰欠债人，扬言上门锁屋泼漆和放火、以及在没有合格驾照的情况下租车、开车等六项罪。过后，他获准以两万元保释外出。

今早，他再度回到国家法院面控，被加控15条罪，新控状中多数是违反交通法令罪。控方庭上表示，针对他的调查仍在进行中，未来不排除再加控。

随着他被加控更多罪状，法官也把他的保释金增加到3万5000元，他将在明年1月25日再度过堂。

事发时遭拖行的交警凯鲁安华，身上有多处擦伤，事后一度惊吓过度，过后申诉腿部疼痛，甚至一度感到动弹不得，需留院观察数日，过后已顺利出院。

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