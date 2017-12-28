课室疑没关紫外线消毒灯 数名幼教受训教师灼伤

一家幼教培育学院教疑在打扫后忘了关闭紫外线消毒灯，37名幼教受训教师在紫外线照射下上课，之后24人申诉不舒服，其中至少六人身体不适，包括眼睛红肿，皮肤被灼伤，到医院求医。

这起事件发生在昨天早上9时30分，地点是杨厝港路的智源教育学院。

记者联系上了当时上课的班长高原（36岁），她申诉上课后眼睛红肿，必须紧急求医。高原说：“我们前在多美歌的校址上课，昨天因为需要进行舞蹈训练而第一次到杨厝港校舍上课。”

一行人早上9时30分抵达校舍后，发现舞蹈室充满灰尘，貌似很久没人打扫，而这时才有一名清洁工人进去打扫。

“我们不以为意，打扫后继续在舞蹈室进行三个小时的课程，到了课程的后半部分，我开始感到眼睛不适。”

高原以为是自己坐得离屏幕太远，眼睛疲劳，但下课后眼睛依然不适，而班上其他同学也纷纷申诉身体出现不适。

“后来一名同学说，当时看到舞蹈室内的紫外线消毒灯一直开着，因此怀疑我们被紫外线灼伤，建议大家去看医生。”

高原前往莱佛士医院求诊，医生表示她的症状符合被紫外线灼伤的症状。据她所知，另有五人到医院求医，其中一人情况较为严重，昨晚前往樟宜综合医院接受治疗。

记者今早走访杨厝港路的智源教育学院校区时，一名女性工作人员表示对事件并不知情。但她透露，该校管理层将会给记者一个官方答复。



免费试阅14天