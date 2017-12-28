黄志明鼓励学校开发学生创新能力 以把握未来发展契机

科技对人们生活各方面带来颠覆性的转变，未来这股浪潮只会更强劲。教育部长（学校）黄志明认为，应让学生从小在学校培养“创新商数”（Innovation Quotient ) ，好让年轻一代有能力在环球经济中把握发展契机，让新加坡继续乘风破浪，取得成功。

黄志明今天在新校长委任仪式上致词时强调，创新是新加坡持续发展和迈向成功的关键，学校必须有意识地开发和加强学生的创新潜能。

他建议，要培养学生的“创新DNA”，应从三方面着手，即培养想象能力、好奇心，以及能将各种知识进行连接，融会贯通的能力。

对于培养想象力，黄志明建议学校给予学生启发性的环境，让他们培养相关技能，以及给予他们适当的探索和玩乐空间。

至于好奇心，黄志明指出，孩童天生充满好奇心，然而，长大后，这股好奇精神，在许多人心中逐渐减弱。“部分原因是，他们从成人那里学到，答案比问题更重要。这些答案都是针对别人为他们所设的问题。但可能不是他们自己所关心的问题。”

黄志明说，在人造智能的科技时代，懂得发问，以及懂得问对的问题，将更为重要。他建议教育工作者逐渐从引导学生寻找答案，转变为指引学生如何问对的问题。“当他们发现了感兴趣的问题，就会有动力去找答案。”

另外，黄志明也强调，学校必须有意识地鼓励学生对各种知识进行跨学科连接，以便碰撞出新的知识。

黄志明认为，要让学生培养这三方面的能力，就必须继续加强应用学习，以及提供更多学以致用的机会，同时协助他们了解自己的志向，以及未来职业取向。

新校长委任仪式于香格里拉酒店举行，63位校长从教育总司长王斯芸手中接过委任状，其中16人首次担任校长。今年有16位校长和资深教育工作者卸下职务。

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