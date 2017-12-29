六家电动踏板车供应商被发现售卖未注册适配器

六家电动踏板车供应商被发现售卖尚未注册的适配器。175未注册的适配器遭标新局充公。

六家供应商分别是：CarbonRevo、Emarco Enterprise、Escoot.sg、Falcon PEV、Minimotors-Maxtech Plus和Skateline SkateSchool。

根据标新局、新加坡消费者协会和陆路交通管理局发出的联合文告，标新局上个月和本月调查了市场上售卖的电动踏板车，发现六家踏板车售卖的适配器（adaptor，一般称为充电器）尚未注册。

这些适配器可同不同型号的个人代步工具包装在一起，当局吁请消费者注意。

尚未注册的适配器主要分为两种，一是与个人代步工具一同售卖的，一是可缩短电动踏板车充电时间的快速充电适配器。这些未经注册的适配器没有接受安全条例检测。该检测旨在检测物品是否存在触电风险。

标新局也发现，一些供应商提供电动踏板车改装服务，例如，通过更换发动机，调整电动踏板车的速度等。

根据消费者保护法令，标新局会确保个人代步工具的适配器符合安全规格，向标新局注册并贴上安全标志才能在本地出售。违例者若罪成，可被判最高1万元的罚款，或监禁长达两年，或两者兼施。

标新局建议消费者，若购买了没有安全标志的个人代步工具的适配器，应立即停止使用，并联络供应商寻求援助。

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