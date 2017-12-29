选举局成立70年 未来将扩大和提升网站及电子服务

新加坡选举局成立70年来已组织了69场选举，所制定的选举程序却从未受过质疑，副总理张志贤赞扬该局维护了我国民主进程的诚信，为国家建设做出贡献。

这69场选举中，有48场是在我国于1965年宣布独立后所举行的，其中包括5场总统选举、12场全国大选和31场补选。

新加坡选举局今午在富丽敦酒店举办70周年庆祝会。担任主宾的副总理兼国家安全统筹部长张志贤致辞时，赞扬选举局与选举官员在制定一个公平、可靠和值得信赖的选举制度上所做出的努力。

他也强调，选举局多年来对选举程序做了多项改进。例如，我国在1954年改变做法，国人无须自愿登记投票，而是在21岁时，自动登记成为合格选民。1959年起，我国也实行强制性投票。

张志贤说：“新加坡人认真看待投票这项公民义务，总统选举和全国大选的平均投票率都高于94％。”

他也指出，这样的投票率与澳大利亚、比利时和卢森堡等同样实行强制投票的国家不相上下。

未来，选举局将扩大和提升其网站及电子服务。例如，选民可上网查询自己是否符合投票资格，选举候选人也能够在线提交所需的资料。

选举局还会在投票站推行电子登记系统，让选举官员可直接扫描选民身份证，为他们进行登记，缩短投票前的等候时间。

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