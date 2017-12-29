工人党下个月国会提问 吉宝岸外与海事涉贪案

（早报讯）工人党议员在国会下个月8日复会时，将针对吉宝岸外与海事公司涉及巴西贿赂案提问。

阿裕尼集选区议员毕丹星今天在面簿贴文，就我国政联公司“有史以来最大的贿赂丑闻之一”发表看法。他指出，总检察署和贪污调查局除了发出简短声明，对吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）发出有条件警告，实际上没有提供任何更实质的相关信息。毕丹星对此感到惊讶。

“吉宝一年多前甚至否认公司高管涉及行贿以赢得合同。有鉴于此，（公开信息的不足）更让人好奇。”

总检察署和贪污调查局的声明是于23日发布，正值圣诞节长周末，国会议员在1月会期提问的期限则是26日下午4时30分。

也是工人党助理秘书长的毕丹星说，吉宝岸外与海事涉贪案有很多可考虑的层面，但同样让人惊讶的是，执政的人民行动党议员却没有就此事提交询问，“暗示着政府可能会发表部长声明”。

不过毕丹星也说，提问期限虽然已过，议长仍有权决定是否逾期受理。

工人党数名议员提交的相关询问中，毕丹星询问财政部，各方所达成的延缓起诉等协议是否有明文规定不许公开涉案新加坡人身份的条款，及贪污调查局和总检察署预计何时结束调查并提空涉案人士。

他也要求政府透露，过去30年里，有多少政联公司或它们的子公司因涉贪而在本地和国外受到调查，以及政府和淡马锡控股如何确保政联公司在海外经营时不涉贪。

工人党主席林瑞莲则询问总理公署，吉宝岸外与海事被令缴交的4亿2200万美元罚金是不是新加坡、美国和巴西三国政府协商后达成的协议，协议又涉及哪些考量，会否影响本地执法和检控。

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