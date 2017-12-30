红山景第115座熟食中心和巴刹重新营业

明明有个湿巴刹，食客路过却不知晓？红山景第115座熟食中心和巴刹经过两个月的装修，不仅重新粉刷和更换水管，外墙也增设大型彩色告示牌，让公众知道里头有售卖水果、干粮和杂货的摊位。

这个拥有40多年历史的熟食中心和巴刹，内设150多个摊位，今年9月关闭进行为期两个月的维修与粉刷（Repairs & Redecoration）工程，直到11月22日才重新营业。

红山景商店小贩联谊会会长陈德（70岁）受访时说，他们在约一年前就为装修过程做准备，收集摊贩和食客的反馈。

“我们收到的意见包括，阳光会斜照进熟食中心里，导致摊位比较热。为此，我们安装了更多风扇，也将外墙的遮阳板加宽，既可以防晒，也可以防止雨水喷溅进来。”

此外，熟食中心和巴刹也进行了重新粉刷，并在外墙增设大型彩色告示牌，上面绘有服饰、干粮、杂货、水果、肉类和海鲜的图样。

对此，亨德森—杜生基层组织顾问祖安清心解释，他们在走访选区时，接到一些摊主反馈说，很多顾客不知道里头卖些什么，因此经常错过湿巴刹摊位，影响他们的生意。

增设了大型彩色告示牌后，食客就能清楚湿巴刹内的购物选择，有助带动人流。

她也指出，该区的年长人士较多，装修工程也考量到他们的需求，将斜坡加宽，并在广场安装防滑地砖。此外，巴刹指示牌的文字也放大了，并以黄色背景突出黑字，方便年长人士阅读。

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