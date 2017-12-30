建屋局：10年来获翻新组屋单位共计约24万

每四个组屋单位便有约一个在家居改进计划下获翻新，过去10年来获翻新的组屋单位共计约24万个。

建屋发展局向媒体汇报家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）和乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）受惠家庭的最新数据，截至今年11月底，已有约10万1000个组屋单位完成了HIP翻新工程，约13万9400个单位的工程正在进行中。这意味着过去10年来获翻新的组屋单位共计约24万个。

截至今年3月，建屋局管理的组屋单位约101万7000个，依此计算在HIP获翻新的组屋数量占24％。

建屋局指出，截至今年3月底，政府已投入19亿3000元推展家居改进计划，明年底前将遴选最后一批在此计划下符合资格进行翻新的组屋。

至于乐龄易计划则已投入了4000万元进行，截至11月底，共有约14万9000户家庭申请该计划，其中约9万7000户人家是在进行家居改进计划时，同时选择安装亲乐龄设施，其余约5万2000户则是直接向建屋局提出申请。

自2012年7月推出的乐龄易计划，为住家安装扶手和斜坡道，以及为地砖做防滑处理，以方便年长者在屋内安全移动。

屋主可自由选择要哪一项亲乐龄设施，如果要所有选项，每个单位的乐龄易计划总费用为2500元，政府将会依据单位类型提供87.5％至95％不等的津贴，以一房至三房式的单位来说，屋主只需支付5％费用，也就是125元；四房式单位则需支付7.5％或187.50元的费用。

只要家里有65岁以上年长者，或者60岁至64岁行动不便的年长者，便可申请乐龄易计划。为了让年长者更清楚了解此计划，建屋局特地准备了五种方言和四种官方语言的影片进行讲解，影片可在建屋局网站看到。

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