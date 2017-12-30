三巴旺扩大Sharella共享雨伞计划 雨伞定点增添至17个

在三巴旺区发起的共享雨伞计划进一步扩大范围，让更多居民过马路时可借雨伞避开日晒雨淋。

这项名为“Sharella”的共享雨伞计划，是今年7月首次由三巴旺甘巴士（Gambas）公民咨询委员会推出。

最初推行时，20把雨伞摆放在三巴旺地铁站外行人过道两端的雨伞架上，供没带伞的行人免费使用，过完马路抵达地铁站或有盖走道，再归还雨伞。

这项计划试验成功后，如今将由三巴旺和坎贝拉的公民咨询委员会也一同进一步扩大，从原本两个放置雨伞的定点添加至17个，三巴旺地铁站附近七个组屋区的居民将能受惠。

主管这三区事务的三巴旺集选区议员基础建设统筹部长兼交通部长许文远、教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康，和林伟杰医生，今天下午一同出席了Sharella共享雨伞计划扩大推行的推介仪式。

该计划是共和理工学院艺术科技学院四名毕业生的毕业专题作业，在陆路交通管理局社区伙伴关系处（Community Partnership Division）的指导下完成。

计划推行后，曾出现公众借用雨伞没有归还的情况，后来还有热心居民将自己的雨伞捐出供他人使用。

王乙康今午主持推介仪式时说，虽然出现居民使用雨伞后没有归还的情况，但这可能是因为这些居民住在较远处，所以不方便立刻归还，而如今设置更多放置雨伞的定点不只能让更多居民在必要时使用雨伞，也方便他们归还。

他受访时也指出，他得知其他市镇会也正在试行相同的计划，而如果居民都能负责任地使用共享雨伞，在全岛推行此计划是可行的。

经营人月牌鲍鱼的吴裕兴私人有限公捐出了1000把雨伞支持Sharella共享雨伞计划的扩大推行。据了解，目前有约100把将放在上述17个顶点供居民使用，其余的则用为“后备”。

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