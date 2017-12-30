圣淘沙跨年活动 警方首次设防撞路障

恐袭威胁笼罩全球，圣淘沙西乐索海滩明晚（31日）举行跨年倒数派对，预料吸引超过万人参加。警察部队和圣淘沙发展局将联手合作加强保安措施，包括第一次设置混凝土防撞路障。

除了出动超过200名制服和便衣警员、辅警和保安员巡逻，当局也在岛上各处装置有监控识别功能的电眼外、设置路障，避免汽车冲撞人群。

西乐索海滩倒数派对是圣淘沙岛常年举行的重点活动之一。明晚在西乐索海滩举行的倒数活动，已经进入第11个年头。每年的倒数活动都吸引超过上万名本地及外国游客，到海滩通宵达旦欢歌劲舞，迎接新的一年。

警方在2014年推出的共同指挥中心（Joint Command Centre）采用综合监视系统（Integrated Surveillance System）。保安人员可以通过实时电眼录像的视频墙，24小时监视设在岛上各处的电眼画面。

这套综合监视系统今年采用了机器学习算法（Machine Learning Algorithms）视频分析技术。监控软件会分析捕捉到的影像，了解正常情况的画面。一旦捕捉到异常画面，系统就会提醒共同指挥中心的工作人员注意。

该系统也通过卫星定位技术及三维（3D）技术来监测和支援紧急状况，以及协助侦查可疑活动与人物，并且快速定位事发位置。

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