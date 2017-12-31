政府成立开埠200周年工作组 2019年举办多项纪念活动

（早报讯）政府启动纪念新加坡开埠200周年的筹备工作，总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明和社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞将一同领导工作小组筹划展览等纪念活动。本地历史工作者、学府和各大社群代表也组成咨询团队，协助提高国人对新加坡历史的认识。

莱佛士1819年登陆新加坡，将新加坡打造成英国主要殖民地与贸易枢纽，过程中迅速推动了本地现代化发展，是我国历史的一个重大事件。政府今年10月成立新加坡开埠200年工作组，利用一年多的时间筹备2019年举办的多项纪念活动。

过去统筹新加坡独立50周年（SG50）庆祝活动的财政部长王瑞杰将担任开埠200年工作组的顾问，曾任国家图书馆馆长和SG50“共同未来”展览创意总监的陈惠勇出任执行总监。

陈惠勇日前在通讯及新闻部举办的说明会上指出，由于工作组刚成立，目前尚未确定具体活动细节，但多数将利用现有平台举办活动，其中就包括在博物馆举办特展。此外，纪念开埠200年的活动规模与SG50相比也会“小很多”。

在1969年的国庆庆典上，新加坡独立四周年与开埠150周年普遍被称为“双庆”，庆典规模也因双庆缘故更为盛大。不过，陈惠勇强调，2019年展开的活动旨在纪念而非庆祝开埠200周年的里程碑。“我们计划同学校、社群和国人携手研究新加坡700年历史，并运用不同媒介把各种各样的故事呈献给所有新加坡人。”

具体活动细节将于明年陆续公布，工作组也探讨为参与纪念活动的组织提供资料研究和资金方面的援助。

协助工作组的咨询团队由16名来自不同领域和族群的代表组成，他们包括新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡天宝、资深报人杜南发、耶鲁—国大学院校长陈大荣教授、前高级政务次长雅迪曼和欧亚人协会会长特斯拉等。

免费试阅14天