再过一年迎开埠200周年 李总理吁国人承先启后

（早报讯）我国2019年迎来开埠200周年。李显龙总理指，这是新加坡的一个重要里程碑，也是让国人反思国家如何形成、一路上如何走过来，以及如何继续向前进的时刻。

李总理在新年献词中指出，新加坡的发展“不是直线向上”，中间也经历了“不少混乱与破坏，包括战争与和平、经济萧条与繁荣、挣扎与成功”，最终才排除万难成为一个独立国家。

李总理说，早在700年前，新加坡已达海上商业中心的规模，但过后中落，直至莱佛士1819年登陆，新加坡才经历了关键的转捩点，踏上了不同的发展道路。

“若莱佛士没有登陆，新加坡可能不会成为东南亚的独特国家，与周围群岛或马来亚半岛各州有显著区别。因为莱佛士，新加坡成为一个英国殖民地、自由港口和现代化都市。”

李总理说，早期到新加坡谋生的先辈虽然没有在这里定居的念头，但他们最后在这里落地生根。不同的文化与传统来到新加坡，相互影响，交织成丰富而多元的社会体系。

李总理说：“随着时间推移，他们的共同经历衍生出新加坡人身份认同、一种扎根于新加坡的共同信念。在先辈为自己和家人打造未来的当儿，他们也把一个商业中心变成了家园，最终把新加坡变成了一个国家。没有这段历史，就没有从第三世界跃升成为第一世界国家的SG50历程可言。”

我国在下来一年里仍有必需完成的重要事项。

在国内，政府正全力推行经济重组，落实产业转型蓝图并推动终身学习的文化，助工作人士提升技能。

另一方面，政府也正提升地铁服务可靠度和扩大地铁网络。多个大型基础设施工程也将展开，包括兴建樟宜机场第五搭客大厦、大士港口和衔接吉隆坡的高速铁路服务，这些工程将有助提升新加坡交通枢纽的地位。

李总理说，这些“为未来必须做出的投资”，所需时间与资源都超越本届政府范围，政府必须为这些项目提前做好规划。

“这正是我们打造今日的新加坡的方式——每一代人勤奋工作，为下一代积攒资源，继承上一代交予的事业，然后把更好的传给下一代。这是推动建国一代新加坡人奋斗的信念，我们这一代也必须把这一信念化为行动。”

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