国会5月展开第二会期 第四代领导班子肩负重任

（早报讯）国会将于明年5月展开第二会期。

李显龙总理在新年献词中说，国会明年在辩论政府财政预算案后休会一个月，并于5月展开第二会期。届时，哈莉玛总统将代首次发表政府施政方针演说。

施政方针将列出政府在剩余任期里要推展的工作。

李总理也说，下来的工作将有更多第四代领导人的印迹。“他们将肩负更重大的责任，提出他们对新加坡的想法。”

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