李显龙总理新年献词：为未来打造坚实的基础

李显龙总理发表新年献词，以下为全文翻译。

回顾2017年

去年，我国经济取得3.5%增长，比最初的预测高出超过一倍。各阶层国人的收入都有所增加，其中中低收入工作人士的增幅尤为明显。我们在全球经济上扬的趋势中受惠，但更重要的是，我们的生产力提高了。新加坡人正积极提升自己和掌握新技能，企业也在创新和采用新科技。这正是我们保持竞争力，为未来做好准备的方式。

新加坡社会正积极加强韧性与凝聚力。全国保家安民计划（SGSecure）提高了新加坡人对恐怖袭击的危机意识。我们的保安部队昼夜保持警惕，严防任何可能的袭击事件。社区和各信仰的宗教领袖也携手合作，加强社会凝聚力，并拒绝极端和排他主义思想。

我们为长期强化种族和谐而采取的一项重大决定是修改宪法，为民选总统引进保留选举机制。哈莉玛总统作为我国近50年来的首位马来族总统，是体现国家团结、坚持多元种族主义的鲜明象征。

在外交上，我们与大国和小国都维持友好关系。我9月访问了中国，10月出访美国。我同中国国家主席习近平和美国总统特朗普的会晤皆取得成果，也再次确立了我们同这两个大国的牢固关系。

新加坡同两个邻国马来西亚和印度尼西亚的关系也是积极的。我们正在拟定新计划，以深化双边合作和造福我们的人民。

2018年的工作重点

2018年，我们的外部环境依然不确定。朝鲜半岛紧张局势不断升温，令人担忧。极端主义恐怖威胁仍是一个现实的危险。美国仍未针对亚洲、中东和其他地区的政策做出完整论述。马来西亚将于今年举行大选，印尼则是明年，我们希望在邻国筹备大选之际，继续与它们保持稳定关系。尽管面对这些不确定因素，我们仍须继续加强我们在国内外的地位。

新加坡于2018年担任亚细安轮值主席国。50年前，包括新加坡在内的五个国家创立亚细安，一同促进东南亚国家的合作与稳定。如今，亚细安如今扩大至10个成员国，也成为我国外交政策的一大支柱。新加坡透过亚细安得以在国际上发出更响亮的声音。作为接任主席国，新加坡希望以“坚韧”与“创新”为主题，带领亚细安更上一层楼。

在国内，我们也有满满的工作。我们将继续推进经济重组计划。未来经济委员会正同工会和企业紧密合作，落实产业转型蓝图；通过技能创前程计划鼓励我们的工人终身学习；以及帮助受影响员工适应新工作，在事业新篇章中获得提升。

我们正在兴建更多学前教育中心，为孩子的人生提供更扎实的起步。为应对人口老龄化，我们正在增加医疗设施和检讨医疗政策。我们也会履行永续新加坡发展蓝图（Sustainable Singapore Blueprint）和在巴黎气候协定（Paris Agreement）下作出的环保承诺，以打造一个干净绿化的居住环境。

在基础设施方面，我们正提升地铁服务可靠性和扩大地铁网络。我们也会展开多个大型基础设施工程，这包括兴建樟宜机场第五搭客大厦、大士港口和衔接吉隆坡的高速铁路，以此提升新加坡的交通枢纽地位。

这些都是我们为未来作出的必要投资。它们所需的时间与资源都超越本届政府任期。我们必须未雨绸缪。每一代人为了将来而辛勤工作，为下一代积攒资源，通过巩固前人的基础，把更好的传给下一代，我们就是以这种方式建立了今天的新加坡。就是这个信念推动了新加坡的建国一代，我们这一代也必须把这一信念化为行动。

开埠200周年

新加坡独立50周年（SG50）庆祝活动向建国一代致敬，但新加坡故事早在1965年以前就已经开始。在过去几个月里，我出席了一些特别的周年纪念庆祝活动：新加坡马拉雅里协会（Singapore Malayalee Association）、卡立回教堂和南洋女子中学校（南小是我的母校）都庆祝创办100周年，同济医院则是庆祝建院150周年。这些机构都拥有比独立后的新加坡更悠久的历史，每个机构都为新加坡故事作出了贡献。我们有必要真正了解我们的历史有多久远，有多复杂。

事实上，新加坡的历史可以追溯到至少700年前。14世纪，新加坡岛已是国际海事网络的一个商业中心，只是在后来数百年里逐渐没落。史丹福·莱佛士爵士于1819年登陆新加坡是一个关键转捩点。他带领新加坡走上了另一条道路，让新加坡得以成就今日光景。

若莱佛士没有登陆，新加坡也许不会在东南亚占据独特的位置，有别于周遭群岛的众多岛屿或马来半岛的州。因为莱佛士，新加坡成为一个英国殖民地、自由港口和现代化都市。我们的发展不是直线向上的。我们经历了不少混乱与破坏，包括战争与和平、经济衰退与繁荣、奋斗与成功。不过，最终我们还是熬过来了，并成为一个独立的国家。

我们的先辈离乡背井，从中国、印度和区域内外的国家漂洋过海来到新加坡，谋求更美好的生活。他们到来时只是旅居者，没有落地生根的念头。但这情况慢慢地发生了变化。他们把家人接到这里居住，或在这里组织家庭。他们为各自的社区兴建医院、学校、回教堂、寺庙和教堂。他们带来了各自的文化与传统，相互影响，交织成丰富而多元的社会体系。

这些共同的经历渐渐衍生出新加坡人的身份认同、一份扎根于新加坡的共同信念。在先辈为自己和家人的未来打拼时，他们也把这个商业中心打造成家园，最终变成了一个国家。没有这段历史，就没有从第三世界跃升成为第一世界国家的SG50历程可言。

2019年是莱佛士登陆新加坡的200周年。我们应适当地纪念新加坡开埠200周年，就如同我们在1969年纪念开埠150周年一样。这是新加坡的一个重要里程碑，也是让我们反思国家如何形成、一路上如何走过来，以及如何继续向前进的时刻。

我们在2018年还有许多事要做。财政预算案结束后，国会将进入短暂的中期休会。国会于5月复会时，哈莉玛总统将首次发表政府施政方针演说。施政方针将列出政府在余下任期里要推展的工作。下来的工作将有更多第四代领导人的印迹，他们将肩负更重大的责任，提出他们对新加坡的构想。

整体而言，2017年是良好的一年。我期待2018年的到来。我们已为未来打下牢固的基础，我们的努力也开始取得越来越多的成果。新加坡的好日子还在后头。我在此祝大家新年快乐！

（林心惠、黄金顺译）

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