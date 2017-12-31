恐怖组织视频出现新加坡人 或引发极端分子展开袭击

有关极端分子的新闻报道、恐怖袭击的屡屡发生、无辜市民的平白丧命，以及在中东地区爆发的战争，综合各种因素，导致一个“严重失真”的伊斯兰形象被投射到世界各地。

内政部长兼律政部长尚穆根今晚在义顺集选区一场社区活动上受访时，提出上述观点，并针对全球各地兴起的“回教恐惧症”，表示担忧和关注。

他认为，回教恐惧症不仅局限于西方国家，许多国家的选举、公开声明中都显露这样的倾向，包括亚洲国家在内。

尚穆根强调，回教恐惧症是不可接受的，它使出现暴力行为的风险更高，无论做出这些行为的是滥用伊斯兰之名杀人的恐怖分子，或有意攻击回教徒的人。

他也提醒，新加坡要尽最大努力防止回教恐惧症渗透我国，破坏我们努力促进的宗教和谐。

尚穆根今晚出席社区活动后，也马不停蹄赶往滨海湾倒数活动的现场，慰问值勤的执法人员。

针对内政团队在年末佳节期间的安全部署工作，他指出，当局派出了普通警员、全职国民服役人员、战备军人和志愿特警。“我们对此非常重视，数以千计的执法人员也保持较高警惕。”

尚穆根说，我国是恐怖分子的“明显目标”，伊斯兰国组织最新发布的一个视频中，就出现新加坡人沙赫丹（Megat Shahdan），并且提出要对非回教徒进行攻击。

尚穆根指这可能引发疯狂的人在不同国家尝试展开袭击。

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