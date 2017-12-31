两名新加坡人在泰国遇车祸 一死一伤

一对新加坡男女在泰国南部发生电单车意外，男骑士伤重不治，女乘客则被送往加护病房急救。

这起意外发生在今天下午4时30分左右，事发地点位于泰国南部的博他仑府（Phattalung）。

根据网上流传的照片，当时两人骑着一辆挂有新加坡车牌的本田CB400 Super Four电单车。

网友陈建阳在面簿上发布两人的护照内页，希望能够联系到他们的家人。

照片显示，遭遇车祸的两人都是新加坡公民，男死者名为黄永新（27岁），女伤者则是方欣颖（22岁）。

《联合早报》联系上了一名泰国酒店职员提提茶亚（Thitichaya），她表示两人原本今晚将入住她所任职的位于旅游胜地甲米府（Krabi）的Water Graden Hotel。

“我们尝试联系他们两人，结果接电话的竟然是警方，警方跟我们说他们已遭遇了车祸。”

提提茶亚也表示，据她了解，男骑士已宣告不治，女乘客相信已被送往加护病房，至今仍然无法开口说话。

一名自称是男死者表哥的陈姓网友也在照片下留言，想确认自己的表哥是否已经过世，而网友则附上截图，表示一名当时在场的骑士证实男骑士已经死亡的消息。

另一名网友则表示，从当地警察局得知，伤者和死者被送往不同的医院。

本报目前正在跟我国外交部查询更多详情。（人名译音）

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