荣誉资政吴作栋希望明年底前看到总理接班人选诞生

荣誉资政吴作栋希望在明年底之前，看到总理接班人选的诞生。

吴作栋今天在面簿上发表贴文说：“我们虽然没能以光辉的日落结束2017年，但我希望能在2018年迎来全新的开始。尽管天气潮湿阴沉，让我们以乐观的态度和光阳的微笑迎接新一年。我们必须保持高昂情绪，应付新加坡接下来将面对的严峻挑战。

“当务之急是，我希望看到第四代领导班子能够尽快确定。每次领导层的更新都不同，但有一样维持不变，那就是每一个领导班子都将在他们当中选出一人带领他们，并给予他支持。我希望现有领导班子能在六到九个月内选出下一任总理人选。总理才能在2018年结束之前确定这一人选为他的接班人。

“无论谁当选，整个团队将齐心协力，共同合作，引入其他成员，融合成一个团结一致的第四代内阁。他们将为新加坡书写激动人心的新篇章，勇于做出艰难的决定，充满诚信地面对大众，赢得新加坡人和世界人民的尊重和信任。”

吴作栋说：“这是我的新年愿望，一个大家共同打造的新加坡能够交付到可委予重任的人手中。至于我，则希望能帮助一些给予本地弱势群体援助的组织，尤其是那些有特别需要的人。我也将专注推行几项计划，将马林百列选区打造成一个属于所有年龄层人士的完整之家。祝新年快乐！”

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