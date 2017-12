新捷运昨晚发推文表示,警方发出通告称,适逢滨海湾举行跨年倒数活动,金禧桥(Jubilee Bridge)、海湾水滨(Bayfront Waterfront) 、滨海艺术中心水滨(Esplanade Waterfront)、富丽敦水滨(Fullerton Waterfront)一带出现交通阻塞情况,因此将不对公众开放。

SPF Advisory: Bayfront Waterfront, Esplanade Waterfront, Jubilee Bridge & Fullerton Waterfront areas are congested and closed off to the public.