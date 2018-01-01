涉芽笼四刀刺伤妻子 丈夫今早被控上庭

29岁丈夫涉嫌在芽笼四刀刺伤妻子，今早在使用危险武器蓄意严重伤人的罪名下被控上国家法院。

这起骇人血案发生在星期六（2017年12月30日）早上11时47分，地点在芽笼16巷。

嫌犯是29岁的扎瑟兰（Jayselan），伤者则是他26岁的妻子玛尤莉。

被告扎瑟兰面对一项使用危险武器蓄意严重伤人罪，今早被控上国家法院。

今天虽然是公共假日，但国家法院开设特别庭提控一些罪犯，被告因为前天落网，当局必须在48小时内提控以继续将他还押。

根据控状，他涉嫌用10公分长的刀子捅伤妻子的腹部和背部下侧各两次。

罪名一旦成立，可判终身监禁，或坐牢最长15年，并可另加罚款或鞭刑。

他被控后，通过淡米尔文通译员在庭上声称，尽管妻子犯下错误，但他承认自己的所为是错误，不过坚称只捅了妻子两刀。

接着他也说：“我也不敢相信我会对妻子做出这样的事情......我有一个儿子，我接受不了妻子对我和孩子做出这样的事情。”

庭上也揭露，被告向调查官透露自己曾是心理卫生学院的病人，患有抑郁症。

此外，被告也向法官申请拨电给儿子，不过遭控方拒绝。

被告被带离犯人栏时还一度以福建话和英语飙脏话，相信是对控方表示不满。

他将会被还押心理卫生学院接受心理评估，案展至1月15日。

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