SMRT发推文表示,东西线地铁信号故障已清除,丹那美拉站和樟宜机场站列车服务逐渐恢复运行。

SMRT表示,乘客通勤时间将增加10分钟。

[EWL] UPDATE: Fault cleared, train svcs are progressively being restored. Pls add 10mins train travel time btwn#TanahMerahand#ChangiAirport.