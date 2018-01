地铁东西线今早轨道信号故障清除36分钟后再出状况,丹那美拉站和樟宜机场站之间的双向列车服务延误,乘客的通勤时间增加20分钟。

受影响乘客可免费乘搭公共和接驳巴士服务。

今早5点49分,SMRT在推特发布消息指丹那美拉站和樟宜机场站之间因信号故障,双向列车服务延误。故障在7点17分清除。

[EWL] UPDATE: Free regular bus & free bridging bus svcs btwn #TanahMerah and #ChangiAirport are still available.